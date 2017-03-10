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台積電2月營收714.23億元 月減6.8％ 年增19.9％

2017-03-10  14:02

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工大廠台積電（2330）今（10）日公佈二月合併營收約為714.23億元，較上月減少6.8%，較去年同期增加19.9%，創10個月以來新低。

台積電累計一、二月營收約為1480.39億元，較去年同期增加13.5%。

台積電估受手機需求減緩與主要客戶調整庫存影響，第一季營收將季減8.9%到10%區間，介於約2360到2390億元區間，毛利率約介於51.5%到53%之間，上季為52.3%，營業利益率為40.5%到42.5%，上季為41.9%。從財測目標來看，台積電三月營收將跳升達近880億元到910億元之間。

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  • 台積電。（記者洪友芳攝）

    台積電。（記者洪友芳攝）

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