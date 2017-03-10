創見束崇萬：美金部位達7成 匯損會不少

2017-03-10 13:38

〔記者洪友芳／台北報導〕記憶體模組大廠創見董事長束崇萬指出，受惠SSD（固態硬碟）應用在工控產品明顯增多，該公司預期今年營收與獲利將比去年成長，第一季也會比去年第四季好，但因美金部位達七成，他預告匯損會不少。

束崇萬表示，創見去年營收較低，主因是通路商品的記憶卡碟銷售量減少很多，工控供貨與貨源很穩定，創見主要貨源是三星，記憶體缺貨對創見影響不大，儘管目前快閃記憶體TLC規格完全沒貨，創見在工控領域供應上也沒問題。

對於記憶體價格走勢，束崇萬認為，各大廠轉3D NAND的良率應該會逐漸改善，預期到第三季缺貨市況應會紓解，明年可望不會有缺貨問題；DRAM價格也漲得差不多了，因DRAM僅占創見營收比一成五，價格漲跌影響小。

工控占創見營收比約四成，束崇萬表示，打進工控的規格要達一到二年，能達到長單則要超過五年的時間，該公司今年會進入收成期，今年很多工控會將SSD設計在產品中，甚至取代低容量HDD，帶動今年營運會成長，第一季營收會比去年第四季好，但會有匯損問題。