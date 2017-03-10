整流二極體市況佳 朋程、德微現金殖利率高
2017-03-10 13:16
〔記者陳柔蓁／台北報導〕近來各公司紛紛公布股利政策，整流二極體廠朋程（8255）、德微（3675）現金殖利率皆在5％以上，法人指出，公司的高配息政策是做財務預測後精算出來的，因此反映經營者對該公司後續營運持正面看法，而配息後除息下來的股價會下降，也反映經營者對於股價後續填息有信心，總體而言，這兩家整流二極體廠後市不差。近來發布二月營收，朋程、德微分別呈現年增率5.78％、42.6％。
朋程去年營收35.2億，稅後淨利5.62億元，毛利率33.9％，稅後EPS7.5元。董事會決議，每股分配現金股利與法定盈餘公積合計發放6.5元，以昨日收盤價110.5元計，現金殖利率高達5.88％。
朋程之車用二極體在全球市佔率逾5成，客戶包括Valeo、Denso、Mitsubishi等，銷售區域亞洲比重超過5成、歐洲2成、美洲1成，其餘內銷。
展望今年，車用整流二極體市況持穩，訂單能見度三個月。新產品穩壓調節器IC晶片和高效能二極體出貨是未來成長動能。朋程前年入主車用攝像鏡頭公司瑞柯，還在爭取今年損平，青島擴廠計畫還沒有正式實現。
另一家車用二極體廠德微日前也通過去年度盈餘每股擬配發現金股利3.46元，創公司成立以來新高，以發布當天的收盤價計算，現金殖利率達8.99％，高配息政策令德微近來的股價上漲近4成，表現強於大盤。德微去年營收10.8億，稅後淨利0.98億元，毛利率21.3％，稅後EPS2.21元。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
財經‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 南韓史上第一位 總統朴槿惠遭彈劾下台！
- 經典賽》吳昇桓多難打？ 這項鬼神數據會說話（影音）
- 拚回春 衛福部：促進生育、健康樂齡雙管齊下
- NBA》熱火漸入佳境 萊里：教頭應列入最佳教練候選
- 濾水器惡臭流黑油 市議員踢爆無法可管
- 土豪哥被討封口費？ 律師：有傳聞，建議朱別給
- 錦榮斷了蔡依林 桃花反而朵朵開
- 經典賽》兵敗首爾 高國輝：我們沒有分裂本錢
- 失火長照中心爆出違規使用 聯合稽查無作用？
- 經典賽》台灣隊拚到最後 隊長林智勝110字感性告白
- 經典賽》球迷發起解散棒協活動 棒協回應了！
- 員林愛買吹熄燈號 空出國土規劃遷建地檢署
- 林明禎扮鬼駭人 一句台詞撐全場
- 四街友試賣雜誌 體驗自立維生
- 大園農會選舉 游智健派系當選三巨頭
- 老師在說你有沒有在聽！她招會員教期貨被起訴
- 經典賽台灣隊出局 威廉點名：要罵就罵這些人
- 投入175萬元 打造竹市首座「交趾陶工藝」校園圍牆
- 探視時兒子大哭保姆打911報警 男星遭疑虐童
- 論文案被解聘還遭謾罵 張正琪告4網友
- 大逆轉！環署訴願會撤銷彰縣府處分 台化可復工
- 龍潭長照中心大火 4人葬身火窟13送醫
- （影音）女神林明禎挑戰拉霸 肖想汽車開回家
- 自動販賣機 將需標示食品資訊
- 經典賽》林琨笙：要檢討為何一直落後人家
- 研考會主委被請辭？ 柯文哲：找到人就不用兼了
- 暮光女酷理平頭 盼出櫃造福LGBT
- 懸賞千萬刺殺日本聲優水瀨祈 19歲台男被起訴
- 照顧中心火警揭「黑戶」漏洞 夾板內藏電梯避稽查
- 把風在車上睡著了... 特警輕鬆攻堅破獲大賭場
- 【感覺記事簿】躲雨
- 配合植樹節 高市原民故事館明有贈樹苗活動
- 轉運站5年不推 改數位產業園區
- 經典賽》撈球少年挨批 山田送暖解救
- 《2017秋冬男裝週》18
- 政大：周泓旭非吳思華指導生 不影響未來招收中生
- 簡宏霖交新女友 粉絲吃飛醋
- 花蓮玉里三民鴨場 確定感染H5亞型
- 西門町大樓凌晨火警 上百民眾急疏散
- 關節炎難下樓梯 建議補充膠原蛋白、維生素C
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：整流二極體市況佳 朋程、德微現金殖利率高
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分