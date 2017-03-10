整流二極體市況佳 朋程、德微現金殖利率高

2017-03-10 13:16

〔記者陳柔蓁／台北報導〕近來各公司紛紛公布股利政策，整流二極體廠朋程（8255）、德微（3675）現金殖利率皆在5％以上，法人指出，公司的高配息政策是做財務預測後精算出來的，因此反映經營者對該公司後續營運持正面看法，而配息後除息下來的股價會下降，也反映經營者對於股價後續填息有信心，總體而言，這兩家整流二極體廠後市不差。近來發布二月營收，朋程、德微分別呈現年增率5.78％、42.6％。

朋程去年營收35.2億，稅後淨利5.62億元，毛利率33.9％，稅後EPS7.5元。董事會決議，每股分配現金股利與法定盈餘公積合計發放6.5元，以昨日收盤價110.5元計，現金殖利率高達5.88％。

朋程之車用二極體在全球市佔率逾5成，客戶包括Valeo、Denso、Mitsubishi等，銷售區域亞洲比重超過5成、歐洲2成、美洲1成，其餘內銷。

展望今年，車用整流二極體市況持穩，訂單能見度三個月。新產品穩壓調節器IC晶片和高效能二極體出貨是未來成長動能。朋程前年入主車用攝像鏡頭公司瑞柯，還在爭取今年損平，青島擴廠計畫還沒有正式實現。

另一家車用二極體廠德微日前也通過去年度盈餘每股擬配發現金股利3.46元，創公司成立以來新高，以發布當天的收盤價計算，現金殖利率達8.99％，高配息政策令德微近來的股價上漲近4成，表現強於大盤。德微去年營收10.8億，稅後淨利0.98億元，毛利率21.3％，稅後EPS2.21元。