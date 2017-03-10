新台幣續貶7.8分 中午暫收31.098元

2017-03-10 12:11

〔記者盧冠誠／台北報導〕新台幣匯率早盤受到台股續跌、外資匯出影響，再度呈現開低走低格局，盤中一度重貶逾1角，中午暫以31.098元兌1美元作收，貶值7.8分，台北外匯經紀公司成交量為5.82億美元。

外匯交易員表示，除了外商銀行積極回補美元外，盤中亦可發現進口商及壽險業者進場買匯，出口商則是順勢拋售美元，而新台幣上午交易區間主要落在31.07元至31.13元，全日可望連續3個交易日收貶。

外匯交易員指出，今晚美國要公布最新非農就業數據，緊接著下週美國聯準會（Fed）召開為期兩天利率決策會議，目前市場認為升息幾乎已成定局，並將關注Fed主席葉倫會後談話，是否釋出更「鷹派」的訊息。