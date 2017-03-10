| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 財經

新台幣續貶7.8分 中午暫收31.098元

2017-03-10  12:11

〔記者盧冠誠／台北報導〕新台幣匯率早盤受到台股續跌、外資匯出影響，再度呈現開低走低格局，盤中一度重貶逾1角，中午暫以31.098元兌1美元作收，貶值7.8分，台北外匯經紀公司成交量為5.82億美元。

外匯交易員表示，除了外商銀行積極回補美元外，盤中亦可發現進口商及壽險業者進場買匯，出口商則是順勢拋售美元，而新台幣上午交易區間主要落在31.07元至31.13元，全日可望連續3個交易日收貶。

外匯交易員指出，今晚美國要公布最新非農就業數據，緊接著下週美國聯準會（Fed）召開為期兩天利率決策會議，目前市場認為升息幾乎已成定局，並將關注Fed主席葉倫會後談話，是否釋出更「鷹派」的訊息。

廣告
  • 新台幣匯率早盤受到台股續跌、外資匯出影響，再度呈現開低走低格局。（資料照，記者王藝菘）

    新台幣匯率早盤受到台股續跌、外資匯出影響，再度呈現開低走低格局。（資料照，記者王藝菘）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 新台幣
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
清爽餐✤蘆筍炒雞柳
電鍋菜✤豆腐肉磚
免烤✤莓果提拉米蘇
好吃家常麵怎麼煮？
轉寄

標題：新台幣續貶7.8分 中午暫收31.098元


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月10日‧星期五‧丁酉年二月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.