台女網路創業當頭家 龐克服飾熱銷歐美
2017-03-10 12:07
〔記者廖千瑩／台北報導〕根據財政部統計，2015年全台133.3萬家企業中，有36.1%的企業是女性當家，女老闆比例創下新高，顯示台灣女力正在崛起。加上現在創業平台多，有不少女性頭家透過網路創業，台灣女賣家Nicky就把自行設計的龐克服飾銷往美、歐市場，月收入還高過於過去當上班族。
而Nicky過去曾做過工業設計、PM等，也當過上班族，不過上班一陣子後，她算了算自己的薪資和自己能存的錢，發現並不多，於是有了創業的想法，決定從網路創業入手。
Nicky透過電商平台開創自有品牌，將自行設計的龐克服飾銷往美國、歐洲市場，在電商平台上經營已超過10年，藉由靈敏的海外市場嗅覺，以女性角度設計、製作高品質龐克服飾，另以同理心、交朋友心態對待買家，也經營社群吸引買家購買，即便外銷品項較為利基，仍創下每月收入為一般上班族4至5倍的成績。
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