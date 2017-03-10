威潤2月營收月減5.10％

2017-03-10 12:16

〔記者王憶紅／台北報導〕威潤（6465）2月營收1840萬元，月減5.10%，年減18.11%，累計1-2月營收3780萬，年減23.16%。

威潤指出，受到歐洲同業削價競爭之影響營運狀況較為不理想，因此自去年第三季開始，即努力開發新產品以強化在北美與日本市場的競爭力，去年第四季接獲北美ODM大單，開發出領先業界的4G LTE衛星定位監控器產品。

法人指出，新訂單3月預估將出貨千台以上，之後將依指定交期出貨，預計將對威潤營業額有大幅度的提升助益。

此外，威潤也已攻進日本車廠後裝市場，今年2月已獲某日系車廠委任開發專案並支付NRE費用，預計今年會先試裝千台以上車機，並在10個國家試運行。若測試結果符合預期，可望明年在全球市場全面導入。