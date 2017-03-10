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雲品每股配股息2.5元 現金殖利率4.6％

2017-03-10  11:56

〔記者王憶紅／台北報導〕雲品（2748）2月營收達1.07億元，年減5.57％，累計今年前二月營收達2.66億元，年增5.27％。董事會決議通過2016年擬配發每股現金股利2.5元，依昨日收盤價格計算，現金殖利率約4.6％。

雲品表示，觀察今年前二月住房率，雖然過年假期較少、但有二二八連假，使得消費者選擇國內旅遊意願提升，帶動雲品日月潭酒店住房率達到83％，平均房價並達8,047元，且國內旅客比重82％，充分顯示雲品加強飯店管理與服務品質下，在不斷往兩極化發展的國旅市場中逆勢成長。

另外，雲品表示，受惠於桃園機場捷運開通，交通便利因素帶動品花苑的業績順利回升，也是今年旺季表現優於預期的重要關鍵。以去年全年來看，品花苑營收較2015年下降，主要是開幕熱潮過後回到穩定的正常表現，由於雲品在規劃成立全台最大自助餐廳品花苑的初期，即看好未來隨著機場捷運開通將有助銷售腹地擴大，此重要發展策略在今年首季也看到了明顯的業績貢獻挹注，以今年前二月品花苑營收表現來看，較去年同期成長1成以上，預期交通更為便利的效益將在今年持續顯現，不但有助於品花苑來客數的大幅提升，也有助於雲品在今年旅展餐券銷售與使用率上的表現。

雲品說，由於頤品酒店在品花苑的餐飲整合優勢，且交通便利效益，使得目前頤品酒店宴會接單數量較去年明顯增加1成以上，預計自今年第二季起將成為業績成長貢獻的重要來源。此外，觀光局為促進國旅發展，自3月起開放第四類自由行，公務人員使用國民旅遊卡可直接刷卡預定飯店及交通等，且1.6萬元休假補助費中限定8000元為觀光旅遊額度，在政策加持下，對第二季表現相當看好。

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  • 翻攝雅虎股市。（記者王憶紅攝）

    翻攝雅虎股市。（記者王憶紅攝）

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