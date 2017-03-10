多角化經營挹注營收 大宇資轉投資《私立蜀山學園》開拍

2017-03-10 13:12

〔記者張慧雯／台北報導〕大宇資（6111）旗下著名IP《仙劍奇俠傳》系列有驚心動魄的劇情和感人肺腑的情愛，為此，大宇資衍生出全新獨立IP《私立蜀山學園》轉投資影視，今（10日）宣布正式開拍《私立蜀山學園》，期待多角化經營、挹注今年營收。

大宇資指出，與中國星縱橫影視啟動全新IP《私立蜀山學園》的開機儀式，將向觀眾展現出一個前所未見、令人歎為觀止的新「仙劍」，主打青春校園混搭仙俠修真，為青春偶像劇打造全新面貌。

《仙劍奇俠傳》是由大宇資研發，為華語單機遊戲史上的經典之作，前作的影視改編更是屢屢創造出收視奇蹟，此次大宇資授權星縱橫影視公司《仙劍客棧》的IP授權，也投資這部戲劇，期待能挹注今年營收。