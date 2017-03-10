案件進度延滯 崇佑-KY2月營收衰退、僅0.44億元

2017-03-10 10:19

〔記者張慧雯／台北報導〕中國最大金屬建材廠崇佑-KY（5543）2月營收為0.44億元、月減率達35％以上，崇佑-KY指出，受傳統產業淡季因素與新台幣匯率升值影響，再加上部分案件進度延滯，因此整體表現不如預期，但今年將於台灣設立子公司，相信對營收將有幫助。

崇佑-KY表示，2月營收減少，主要因農曆過年天數較少與元宵節後招工進度，在產線稼動率相對較低情況下，使得第一季營運向為產業傳統最淡期間；此外，今年第一季新台幣匯率升值，較去年同期比較基準偏高，也是營收表現與去年落差較大的另一因素。

若從今年首季主要出貨產品來看，崇佑-KY也說，除原本吊頂龍骨外銷產品仍維持原有進度，另外包括南京和武漢華為的金屬天花板產品量產、以及徐州鑫宇光伏科技潔淨室的金屬隔間牆體等較大工程案件，但今年首季受到傳統春節長假因素影響，使得原本計畫將陸續出貨的北京地鐵等地鐵、以及重慶桃李食品無塵室等相關案件進度不如預期，加上在手工程訂單平均金額也較過往有下滑情況，是崇佑-KY在今年上半年業務發展將積極改善的重點。

展望未來，崇佑-KY計畫將在台灣設立子公司擴大接單業務，以期能夠整合客戶在兩岸都有設廠的金屬建材需求，改變過去僅針對中國單一市場出貨與銷售的業務模式。