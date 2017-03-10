3/10重要財經新聞一覽

2017-03-10 09:38

自由時報財經︰老屋重建只獎勵無都計 專家︰難改城市醜陋

內政部力推「都市危險及老舊建築物加速重建獎勵條例草案」，盼全國卅年以上建築、約三八四萬戶加速重建。但專家學者質疑，老舊不等於危險，容積獎勵鼓勵民眾拆老屋，將造成全台文資浩劫，欠缺全盤都市計畫，將讓台灣永遠無法脫離醜陋城市惡名。

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蘋果日報財經︰薩德風暴 南韓經濟代價4923億

南韓薩德風暴持續延燒，當地智庫估計在最糟狀況下，這場政治風暴將使南韓經濟蒙受近17兆韓元（約4923.2億元台幣）損失，南韓GDP（國內生產毛額）成長率更將大減1.07個百分點。

工商時報財經︰完美風暴來襲! 原油價失守50美元

美國公布原油庫存量連9周上升攀抵歷史新高後，周三國際油價狂挫逾5％，創13個月來最大單日跌幅，驅散石油輸出國家組織（OPEC）減產的利多情緒，油市供給過剩憂慮再起。有分析師警告油市完美風暴正在醞釀，油價恐跌破每桶50美元心理關卡，果不其然周四50美元大關旋即失守。

中國時報財經︰油價跌破50美元 還會下探

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經濟日報財經︰熱錢大撤離 股匯雙殺

美國升息議題發酵，熱錢昨（9）日湧現大舉撤離亞洲跡象，台北股匯市雙殺，外資賣超台股106億元，使台股終場重挫近1%，外資在匯市上也匯出3億~4億美元，新台幣匯率昨日連兩貶，終場重貶1.55角，貶破31元大關收31.02元。

星島日報財經︰九倉擬拆投資物業 介紹上市分派股東

當考慮終止有線寬頻（1097）的電視業務之際，九倉（004）另一邊廂有意將部分投資物業以介紹形式分拆上市，意味放棄收費電視，全力谷收租業務。九倉主席兼常務董事吳天海昨日於業績會表示，旗下的投資物業組合相當稀有，該集團沒有計畫減持，並會考慮以實物分派給股東的形式上市，以避免股東權益被攤薄，惟分拆投資物業業務仍屬初步階段，沒有定下時間表。