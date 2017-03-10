3/10重要財經新聞一覽
自由時報財經︰老屋重建只獎勵無都計 專家︰難改城市醜陋
內政部力推「都市危險及老舊建築物加速重建獎勵條例草案」，盼全國卅年以上建築、約三八四萬戶加速重建。但專家學者質疑，老舊不等於危險，容積獎勵鼓勵民眾拆老屋，將造成全台文資浩劫，欠缺全盤都市計畫，將讓台灣永遠無法脫離醜陋城市惡名。
相關新聞請見：老屋重建只獎勵無都計 專家︰難改城市醜陋
蘋果日報財經︰薩德風暴 南韓經濟代價4923億
南韓薩德風暴持續延燒，當地智庫估計在最糟狀況下，這場政治風暴將使南韓經濟蒙受近17兆韓元（約4923.2億元台幣）損失，南韓GDP（國內生產毛額）成長率更將大減1.07個百分點。
工商時報財經︰完美風暴來襲! 原油價失守50美元
美國公布原油庫存量連9周上升攀抵歷史新高後，周三國際油價狂挫逾5％，創13個月來最大單日跌幅，驅散石油輸出國家組織（OPEC）減產的利多情緒，油市供給過剩憂慮再起。有分析師警告油市完美風暴正在醞釀，油價恐跌破每桶50美元心理關卡，果不其然周四50美元大關旋即失守。
中國時報財經︰油價跌破50美元 還會下探
美國公布原油庫存量連9周上升攀抵歷史新高後，周三國際油價狂挫逾5％，創13個月來最大單日跌幅，驅散石油輸出國家組織（OPEC）減產的利多情緒，油市供給過剩憂慮再起。有分析師警告油市完美風暴正在醞釀，油價恐跌破每桶50美元心理關卡，果不其然周四50美元大關旋即失守。
經濟日報財經︰熱錢大撤離 股匯雙殺
美國升息議題發酵，熱錢昨（9）日湧現大舉撤離亞洲跡象，台北股匯市雙殺，外資賣超台股106億元，使台股終場重挫近1%，外資在匯市上也匯出3億~4億美元，新台幣匯率昨日連兩貶，終場重貶1.55角，貶破31元大關收31.02元。
星島日報財經︰九倉擬拆投資物業 介紹上市分派股東
當考慮終止有線寬頻（1097）的電視業務之際，九倉（004）另一邊廂有意將部分投資物業以介紹形式分拆上市，意味放棄收費電視，全力谷收租業務。九倉主席兼常務董事吳天海昨日於業績會表示，旗下的投資物業組合相當稀有，該集團沒有計畫減持，並會考慮以實物分派給股東的形式上市，以避免股東權益被攤薄，惟分拆投資物業業務仍屬初步階段，沒有定下時間表。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 經典賽》台灣隊拚到最後 隊長林智勝110字感性告白
- 經典賽》大聯盟官網看熱鬧：台韓戰打的像冠軍賽
- 美環保署長：二氧化碳不是全球暖化主因
- 新化農會選舉 三巨頭全換人做
- 苗縣違建強拆費草案 議員轟「索命條文」
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 KMT denies chairwoman to visit China
- 火警釀4死13傷 長期照顧中心2樓疑「黑戶」
- NBA》二度韌帶斷裂不氣餒 J.帕克勇於接受困境
- 宜科第2家自建廠房 宜鼎動土
- 經典賽》郭泰源被罵翻 女兒發聲：沒有人希望輸...
- 龍潭長照中心大火 4人葬身火窟13送醫
- 大園鬧區無YouBike站 議員爭取
- 免費頻道到期自動續約 訂戶不滿
- 周曉涵爆乳撩火 專吃小鮮肉
- 5合1選舉 彰化、員林市長成攻防指標
- 【食光走廊】在雲上開花
- 九把刀拍校園霸凌 狠戳眼球
- 林依晨 短髮億姊賞貨
- 四街友試賣雜誌 體驗自立維生
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Chinese espionage threat growing: security officials
- 水氣讓懸浮微粒成長快速 中南部空品一片紅
- 「義享天地」上樑 將釋11000工作機會
- 《春夏秀場彩妝趨勢2》光澤，關鍵重點!
- 經典賽》澳洲扣倒中國 今打古爭晉級
- 馬︰為國民黨過去兩年敗選負全責
- 想參選就回家… 幕僚開口了
- CIA斥「維」害美國國安 疑內鬼洩密
- 王鏡銘連3K 果真鎖韓手
- 控台糖占傳統領域 原團路過抗議
- 《2017秋冬男裝週》13
- 被問復合Jolin？錦榮語帶保留：看緣分
- 《善心替老人家省錢》護理之家老闆娘 幫貧戶洗尿布
- 虎尾糖廠媽潦溪謁祖 先拜水公水婆
- 球評看經典賽／1分1分追回來 還是要給掌聲
- 接掌文化總會 蔡英文：加強台灣文化和國際交流
- 停軍演會北韓？ 美韓不甩中
- （影音）黑寡婦懶理婚變 搭《分歧者》女星大尺度搞笑演黑色喜劇片
- 不怕和郝龍斌對打！ 吳敦義陣營已想好策略...
- 自由廣場》教育現場看體育式微
- 香蕉大樂透開展 見證轉型正義
標題：3/10重要財經新聞一覽
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email