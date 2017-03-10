中光電2月營收下滑 估3月回溫

2017-03-10 10:18

〔記者陳梅英／台北報導〕受傳統淡季以及工作天數減少影響，中光電（5371）自結2月合併營收為38.05億元，較1月42億元，減少9.4％，年衰退5.7％，中光電預估，3月影像產品受特殊應用新品鋪貨效應趨緩影響，預估出貨略較2月下滑，但背光模組出貨則將比2月成長。

中光電影像產品2月份出貨約10萬5000台，合併營收約12.47億元，分別較1月成長13％及10％，在SSI固態光源產品出貨成長，及特殊應用新產品持續量產交貨帶動下，出貨量及合併營收分別較去年同期大幅成長57％及35％。

中光電預估影像產品3月份因特殊應用新產品鋪貨效應趨緩，出貨量將較2月份略降，但第1季整體出貨量，預期較去年同期成長。

2月份節能產品合併營收約21.81億元，主要是受到傳統淡季及大陸地區春節人力吃緊影響，較1月份減少17.7％，其中背光模組營收約9.67億元，ODM及系統解決方案產品營收約12.14億元。整體節能產品出貨量約379.7萬片/台，較1月份減少14.5％。展望3月份，各應用別產品出貨量皆將較2月份成長。