| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 財經

中光電2月營收下滑 估3月回溫

2017-03-10  10:18

〔記者陳梅英／台北報導〕受傳統淡季以及工作天數減少影響，中光電（5371）自結2月合併營收為38.05億元，較1月42億元，減少9.4％，年衰退5.7％，中光電預估，3月影像產品受特殊應用新品鋪貨效應趨緩影響，預估出貨略較2月下滑，但背光模組出貨則將比2月成長。

中光電影像產品2月份出貨約10萬5000台，合併營收約12.47億元，分別較1月成長13％及10％，在SSI固態光源產品出貨成長，及特殊應用新產品持續量產交貨帶動下，出貨量及合併營收分別較去年同期大幅成長57％及35％。

中光電預估影像產品3月份因特殊應用新產品鋪貨效應趨緩，出貨量將較2月份略降，但第1季整體出貨量，預期較去年同期成長。

2月份節能產品合併營收約21.81億元，主要是受到傳統淡季及大陸地區春節人力吃緊影響，較1月份減少17.7％，其中背光模組營收約9.67億元，ODM及系統解決方案產品營收約12.14億元。整體節能產品出貨量約379.7萬片/台，較1月份減少14.5％。展望3月份，各應用別產品出貨量皆將較2月份成長。

廣告
  • 中光電2月營收下滑，估3月回溫。（取自中光電網站）

    中光電2月營收下滑，估3月回溫。（取自中光電網站）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中光電 投影機
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
清爽餐✤蘆筍炒雞柳
電鍋菜✤豆腐肉磚
免烤✤莓果提拉米蘇
好吃家常麵怎麼煮？
轉寄

標題：中光電2月營收下滑 估3月回溫


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月10日‧星期五‧丁酉年二月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.