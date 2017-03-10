國內外訂單增 正隆2月營收年增逾24％

2017-03-10 09:07

〔記者李靚慧／台北報導〕工紙大廠正隆（1904）公布自結營收，2月營收32.61億元，與去年同期的26.19億元相較，年增24.48％。累計前2月營收66.45億元，與去年同期的60.95億元相比，年增9％。

正隆甫於去年底率先宣布，自今年1月起，將工紙價格每公噸調漲1500元，漲幅約為12至15％；但考量國際廢紙價格自今年以來持續飆漲，又於本月初2度宣布調漲，2次調漲的價格，將自4月起生效。

分析1、2月營收大幅成長的主因，正隆認為是因為外銷出口訂單增加；此外，去年春節假期較長，今年1、2月比去年同期多了3個工作天，再加上台灣的紙器廠產能擴增，讓今年前2月的營收大增近25％。

至於今年1月起開始調漲工紙售價，不少客戶在去年底增加下單，但第一波漲價作業也已在上月順利完成，正隆預期，漲價效應應該要至第2季，才會明顯反映在營收數字上。