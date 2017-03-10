| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
鴻邦世界花園 橫掃新莊賣翻了！
 首頁 > 財經

國內外訂單增 正隆2月營收年增逾24％

2017-03-10  09:07

〔記者李靚慧／台北報導〕工紙大廠正隆（1904）公布自結營收，2月營收32.61億元，與去年同期的26.19億元相較，年增24.48％。累計前2月營收66.45億元，與去年同期的60.95億元相比，年增9％。

正隆甫於去年底率先宣布，自今年1月起，將工紙價格每公噸調漲1500元，漲幅約為12至15％；但考量國際廢紙價格自今年以來持續飆漲，又於本月初2度宣布調漲，2次調漲的價格，將自4月起生效。

分析1、2月營收大幅成長的主因，正隆認為是因為外銷出口訂單增加；此外，去年春節假期較長，今年1、2月比去年同期多了3個工作天，再加上台灣的紙器廠產能擴增，讓今年前2月的營收大增近25％。

至於今年1月起開始調漲工紙售價，不少客戶在去年底增加下單，但第一波漲價作業也已在上月順利完成，正隆預期，漲價效應應該要至第2季，才會明顯反映在營收數字上。

廣告
  • 正隆公布自結營收，2月營收32.61億元，與去年同期的26.19億元相較，年增24.48％。累計前2月營收66.45億元，與去年同期的60.95億元相比，年增9％。（記者李靚慧攝）

    正隆公布自結營收，2月營收32.61億元，與去年同期的26.19億元相較，年增24.48％。累計前2月營收66.45億元，與去年同期的60.95億元相比，年增9％。（記者李靚慧攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 正隆
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
清爽餐✤蘆筍炒雞柳
電鍋菜✤豆腐肉磚
免烤✤莓果提拉米蘇
好吃家常麵怎麼煮？
轉寄

標題：國內外訂單增 正隆2月營收年增逾24％


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月10日‧星期五‧丁酉年二月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.