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聯電2月營收120.14億元 年增26.77％

2017-03-10  09:09

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工大廠聯電（2303）逢淡季與工作天數減少，公布2月營收為120.14億元，月減5％、年增26.77％，為10個月以來低點，但預估3月隨著工作天數恢復正常，營收可望回溫。

聯電今年前兩個月營收累計為246.67億元，年增14.8％。聯電先前法說會預估第一季營收季將季減4％以下；聯電主要因廈門廠開始投片與挹注營收，帶動第一季營運讓淡季不淡。

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  • 逢淡季與工作天數減少，聯電（2303）公布2月營收為120.14億元，月減5％、年增26.77％，為10個月以來低點。（資料照，記者洪友芳攝）

    逢淡季與工作天數減少，聯電（2303）公布2月營收為120.14億元，月減5％、年增26.77％，為10個月以來低點。（資料照，記者洪友芳攝）

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