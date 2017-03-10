南亞科增加20奈米投資額達557.4億 增幅55％

2017-03-10 08:47

〔記者洪友芳／新竹報導〕DRAM廠南亞科（2408）去年度每股盈餘8.67元，董事會昨決議去年盈餘擬每股配發現金股利1.5元，配息率僅17.3％，但若不含出售華亞科，配息率為70.8％，主要是因提高資本支出在20奈米製程，董事會一舉將此製程投資調高到557.4億元，增加幅度55％。

南亞科去年稅後盈餘237.21億元，年增率38.38％，每股盈餘達8.67元。其中，因出售華亞科股份轉換給美光，南亞科去年第四季稅後淨利歸屬於母公司業主為200.62億元，單季每股盈餘為7.33元；南亞科擬每股配發現金股利1.5元，配息率17.3％（若不含出售華亞科，配息率為70.8％）。

南亞科因應技術提升，董事會昨通過今年資本支出預估為343億元，其中20奈米製程技術轉換的第三期資本支出預算198.4億元，加上第一與二期資本支出359億元，20奈米資本支出預算調高到557.4億元；總產能由每月6萬片提升到6.8萬片，其中20奈米提升到3.8萬片。

南亞科20奈米已於1月底正式試產，良率表現好，規劃第三季初會有小量產出，年底月投片量可達3萬片，明年上半年達到3.8萬片，加計30奈米3萬片產能，合計6.8萬片，位元成長率較轉換前成長約5成。