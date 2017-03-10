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美油價跌至50美元以下 3個月來首見

2017-03-10  05:52

〔中央社〕美國油價今天收在每桶50美元以下，3個月來僅見，主因是資金投資增加，市場擔心美國頁岩油生產會上揚。

紐約市場西德州中級原油的4月期貨價格下跌1美元，收在每桶49.28美元，自去年12月7日以來首度以不到50美元做收。

倫敦市場世界基準的北海布倫特原油5月交割價格則下跌92美分，報每桶52.19美元。

根據美國能源情報署（EIA）7日公布的月度報告，美國石油產出將從2016年的每天890萬桶，上升至2018年的970萬桶。

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