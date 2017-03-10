美升息預期上揚 歐股多收漲

2017-03-10 05:04

〔中央社〕在投資人對美國聯邦準備理事會（Fed）本月15日升息抱持越來越高的預期下，歐洲主要股市當中的德股與法股均收紅，英股則收黑。

倫敦FTSE 100指數跌19.65點或0.27%，收在7314.96點。

法蘭克福DAX 30指數漲11.08點或0.09%，收在11978.39點。

巴黎CAC 40指數漲21.03點或0.42%，收在4981.51點。