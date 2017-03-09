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威力彩頭獎摃龜 今彩539頭獎開出6注！

威力彩、38樂合彩開獎獎號。（擷取自台灣彩券官網）

2017-03-09  22:30

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（3月9日）開獎的第106000020期威力彩，頭獎摃龜；第106000058期今彩539頭獎開出6注，由台北市內湖區康寧路三段165巷14號合益投注站、台南市安南區同安路359號1樓財運到彩券行、台中市南區南和里美村南路109號1樓登億彩券行、台中市大里區東榮路447號1樓昌旺彩券行、台中市東區東興里台中路403-3號一樓金富貴彩券行、彰化縣社頭鄉橋頭村員集路4段151號日日鑫商行開出。

第106000020期威力彩中獎號碼為：第1區「06、07、18、20、24、32」，第2區「07」。頭獎及貳獎均摃龜；參獎共3注獲得，每注可得15萬元；肆獎共24注獲得，每注可得2萬元；伍獎共200注獲得，每注可得4000元；陸獎共1248注獲得，每注可得800元；柒獎共2665注獲得，每注可得400元；捌獎共1萬3660注獲得，每注可得200元；玖獎共1萬6530注獲得，每注可得100元；普獎共3萬0278注獲得，每注可得100元。

第106000058期今彩539中獎號碼為「02、06、23、26、38」頭獎6注中獎，每注可獲得400萬元；貳獎共281注獲得，每注可得2萬元；參獎共8662注獲得，每注可得300元；肆獎共8萬1568注獲得，每注可獲得50元。

第106000020期38樂合彩中獎號碼為「06、07、18、20、24、32」，五合摃龜；四合共3注中獎，每注可得6萬7500元；三合共78注中獎，每注可得5750元；二合共1769注中獎，每注可得750元。

第106000058期39樂合彩中獎號碼為「02、06、23、26、38」，四合8注中獎，每注可獲得21萬2500元；三合共277注中獎，每注可得1萬1250元；二合共8441注中獎，每注可得1125元。

第106000058期3星彩中獎號碼為「811」，正彩共55注中獎，每注可獲得1萬2500元。

第106000058期4星彩中獎號碼為「8917」，正彩共55注中獎，每注可獲得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」

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  • 今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（擷取自台灣彩券官網）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（擷取自台灣彩券官網）

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