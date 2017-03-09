歐洲央行維持QE 4月起購債減至600億歐元
2017-03-09 21:47
歐洲央行今晚宣布貨幣決策，維持QE購債計畫和3大基準利率不變。（法新社）
〔記者楊芙宜／台北報導〕歐洲近期通膨改善之際，歐洲央行（ECB）今晚公布利率決策，維持基準3大利率不變，主要再融資利率保持在零的水準；量化寬鬆（QE）計畫也維持不變，購債措施將繼續實施至年底，但每月購債金額4月起縮減為600億歐元。
ECB管理委員會現行QE每月購債金額為800億歐元，下月起將減碼200億歐元，至600億歐元。除了再融資利率外，ECB決策官員也維持邊際放款利率在0.25%、隔夜存款利率為「負0.4%」。
ECB按兵不動的決策符合市場預期。決策出爐後，歐元匯率稍微揚升，但變動不大；台灣晚間9點半，彭博數據顯示每歐元兌1.0549美元。
ECB決策仍維持去年12月設定的基調，當時ECB宣布QE政策將延長至2017年年底，使QE資產收購計畫的規模擴大至2.28兆歐元，相當於整個歐元區經濟規模的4分之1。
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