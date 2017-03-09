威力彩、今彩539開獎囉！
2017-03-09 21:00
〔即時新聞／綜合報導〕今天（3月9日）台彩各項開獎獎項及獎號。
威力彩：第一區：06、07、18、20、24、32。第二區：07。
38樂合彩：06、07、18、20、24、32。
今彩539：02、06、23、26、38。
39樂合彩：02、06、23、26、38。
3星彩：811。
4星彩：8917。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」
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