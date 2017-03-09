台股量能回溫 1-2月證交稅收107億元 近3年同期新高

2017-03-09 20:46

［記者吳佳蓉／台北報導］財政部今公布2月全國稅收統計，受惠台股量能回溫及低基期效應，2月證交稅收63億元，較去年同月大幅成長57.3%，表現亮眼。合計1、2月證交稅收則達107億元，較去年同期增加9%，為近三年來最佳水準。

財政部統計處處長蔡美娜表示，2月上市櫃股票日均量放大為1277億元，創2014年8月以來新高，也遠高於去年同月的979億元；加上今年2月避開農曆春節連假，交易天數較去年2月多出整整5天，使2月證交稅收達63億元，年增近六成。拉長來看，合計前兩月稅收107億元，也為2014年以來同期最高。

另一方面，2月土增稅年增率也出現大幅度跳躍，2月土增稅58億元，較去年同月成長57.9％。不過，蔡美娜解釋，雖然年增率數字亮眼，但主因仍在於去年2月逢農曆連假、交易天數少，導致基期相當低有關，加上去年初房地合一甫上路，房市交易清淡。因此，不能單以年增率爆發性成長來解讀房市走向。

她指出，改以較客觀的土增稅案件數量來看，總計1、2月共9.1萬件，平均每月4.55萬件；對比近三年月平均的5.9萬件仍偏低，不過已與2011～2012年間平均月均量4.6萬件相當，呈現平穩調整態勢。

財政部統計，2月全國稅收680億元，較去年同期增加52億元或8.3％；累積前兩月全國稅收2004億元，年增44億元或2.3%，因尚未進入主要徵收期，因此前兩月稅收僅佔累積分配預算數的94.7%。前兩月表現較佳的稅目為綜所稅、土增稅及贈與稅，年增10~57億元；相較遺贈稅、貨物稅及關稅則較去年同期減少。