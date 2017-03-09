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創見去年每股盈餘6.69元 擬配發現金股利6元

2017-03-09  20:05

〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體模組大廠創見（2451）今董事會通過去年度合併財報，去年稅後盈餘28.8億元，每股盈餘6.69元，為近四年新低。董事會並決議去年盈餘擬每股配發現金股利6元（其中0.25元由資本公積配發），發放率89.7%，以今收盤價87.7元計算，現金殖利率高達6.84%。

創見去年第4季單季合併營收57億元，稅後盈餘10.2億元，每股稅後盈餘2.37元，較上季成長115%，年增26.2%，其中工控產品占整體營收達40.1%。去年全年合併營收221億元，稅後盈餘28.8億元，每股稅後盈餘6.69元。

創見表示，由於工控產品導入成果持續發酵，占年度銷售比重達36.9%，較前年34.1%上升，其中工業應用SSD更是年度發展重點；創見充分運用競爭優勢拓展利基市場，年營業毛利率也由前年18.9%上升到22.4%，可說在穩定中力求成長。

創見今同時公告自結2月合併營收16.9億元，年成長6.1%。

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  • 創見董事長束崇萬。（記者洪友芳攝）

    創見董事長束崇萬。（記者洪友芳攝）

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