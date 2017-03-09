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贈與稅「逃命潮」續湧現 今年首2月創同期新高

2017-03-09  19:57

［記者吳佳蓉／台北報導］贈與稅「逃命潮」持續湧現。財政部次長蘇建榮今表示，若修法順利，遺贈稅六月就會配合長照法調高。撇除時程規劃困難的遺產稅不談，贈與稅受加稅效應作用，據最新統計，累計今年前兩月已達四十億元，創歷年同期新高，延續去年下半年以來的成長態勢。

配合長照法上路，立法院下周一、三將審查菸酒稅法及遺贈稅法修正草案，調高兩稅作為長照指定財源。蘇建榮備詢時表示，若兩個稅法都能順利修正通過，預計六月就會開始搭配長照法實施。在遺贈稅部份，遺產在時程上較難規劃，但贈與稅這塊，確實發現有錢人早就從去年就開始規劃。

反映在實際稅收上，根據財政部今日公布的2月稅收統計，2月贈與稅24億元，較去年同月大幅增長近九成。總計前兩月贈與稅達40億元，年增率34.1%，創下歷年同期新高紀錄；據國稅局回報，近期是因為出現多件稅額千萬、原始贈與金額億元以上的大案，才導致稅收上衝。

財政部統計處處長蔡美娜指出，從2009年遺贈稅由最高稅率50%調降至現行稅率10%以來，總計98個月中，僅有15個月遺贈稅收超過15億元，且大多是發生在去年至今年2月間，顯示因應稅制變化，確實出現一波贈與潮。

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  • 財政部統計處處長蔡美娜表示，累計今年前兩月贈與稅已達四十億元，創歷年同期新高。（記者吳佳蓉攝）

    財政部統計處處長蔡美娜表示，累計今年前兩月贈與稅已達四十億元，創歷年同期新高。（記者吳佳蓉攝）

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