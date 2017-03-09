紡織股后廣越2月營收年減3％ 將發放現金股利 6.2元
2017-03-09 19:01
〔記者陳柔蓁／台北報導〕羽絨服廠廣越公布2月合併營收1.53億元，年減3.08％，累計至2月合併營收4.80億元，年減5％，公司預期品牌客戶去化庫存已告一段落，還有愛迪達2017樂觀的財測加持，出貨量自3月起加溫。
世界第二大運動品牌愛迪達甫公佈去年第四季財報與2017財測，至2020營收年平均成長率高達10％，獲利成長幅度約20％，皆優於市場預期，愛迪達佔廣越營收來源的三成以上、是廣越第一大品牌客戶，廣越將會因此受惠。
廣越同時公告去年稅後淨利6.98億，淨利率8%，全年EPS為7.41元，將於6月15日召開股東常會，股利政策部分，預計發放 6.2元現金股利，現金殖利率約3.9%。
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