| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
經典賽Live》林哲瑄開轟！台灣再追回2分 鴻邦世界花園 橫掃新莊賣翻了！
 首頁 > 財經

紡織股后廣越2月營收年減3％ 將發放現金股利 6.2元

2017-03-09  19:01

〔記者陳柔蓁／台北報導〕羽絨服廠廣越公布2月合併營收1.53億元，年減3.08％，累計至2月合併營收4.80億元，年減5％，公司預期品牌客戶去化庫存已告一段落，還有愛迪達2017樂觀的財測加持，出貨量自3月起加溫。

世界第二大運動品牌愛迪達甫公佈去年第四季財報與2017財測，至2020營收年平均成長率高達10％，獲利成長幅度約20％，皆優於市場預期，愛迪達佔廣越營收來源的三成以上、是廣越第一大品牌客戶，廣越將會因此受惠。

廣越同時公告去年稅後淨利6.98億，淨利率8%，全年EPS為7.41元，將於6月15日召開股東常會，股利政策部分，預計發放 6.2元現金股利，現金殖利率約3.9%。

廣告
  • 廣越總座吳朝筆。（記者陳柔蓁攝）

    廣越總座吳朝筆。（記者陳柔蓁攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 廣越 營收
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當✤果香蜜汁排骨
電鍋菜✤南瓜鯛魚捲
傳統甜食✤芝麻糕
這樣切洋蔥不流淚！
轉寄

標題：紡織股后廣越2月營收年減3％ 將發放現金股利 6.2元


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月9日‧星期四‧丁酉年二月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.