台灣大1-2月每股獲利0.98元
2017-03-09 17:49
〔記者王憶紅／台北報導〕台灣大（3045）2月份營收為93.5億元，稅後淨利12.7億元，每股稅後盈餘0.46元。累計前二個月營收192.9億元，稅後盈餘26.8億元，每股稅後盈餘0.98元。
台灣大財務長兼發言人俞若奚表示，台灣大持續推廣用戶升級4G服務，截至2月底止4G月租型用戶數滲透率已達67%，累計前二個月的營業淨利及稅後盈餘分別較去年同期成長4%及7%，每股盈餘亦已達成第一季財測目標的73%。
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