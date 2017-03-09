限制經銷商轉售奇美家電商品 新視代挨罰

2017-03-09 17:41

〔記者廖千瑩／台北報導〕奇美實業轉投資的子公司新視代科技公司，日前限制經銷商轉售奇美家電商品的價格，若經銷商不遵守新視代的價格規定，就遭暫停供貨作為處罰，公平會調查後認定違法，今天決議罰新視代公司新台幣50萬元罰鍰，並令其立即停止違法行為。

新視代公司為家電商品製造商，屬奇美實業轉投資的子公司，所產製的商品除自售外，另透過經銷商販售。

公平會調查，新視代公司透過經銷商銷售奇美家電商品，有經銷商因商品售價低於進貨價，而遭新視代暫停供貨，新視代也不否認確有此事，但辯稱是擔心削價競爭影響服務品質，且為了降低呆帳風險所致，但公平會追查後，發現遭暫停供貨的經銷商，尚非全屬新視代所列有呆帳風險的信用觀察名單內經銷商。

公平會今召開委員會議，認定新視代公司此舉已經違反公平交易法第19條第1項限制轉售價格規定，今天決議罰新視代新台幣50萬元。