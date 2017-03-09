樂陞股東會延期1個月 5/8改到6/16

2017-03-09 16:37

〔記者張慧雯／台北報導〕樂陞（3662）原已於2月份召開董事會，宣布5月8日召開股東會且全面改選董監事，不過，今日又公告董事會決議變更召開106年股東常會日期至6月16日，也宣布新任財務長為原會計部門主管文韻佳。

針對樂陞股東會為何延期？樂陞高層都還在開董事會，市場推測是否與重編財報來不及過關有關，由於去年樂陞第二季財報被要求二度重編，截至目前為止都尚未公告，此舉是否導致去年財報公告延宕？也使得股東會需延後召開？尚待公司高層回應。