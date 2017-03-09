2月稅收680億元 成長8.3％

2017-03-09 16:12

〔記者吳佳蓉／台北報導〕財政部今公布2月稅收680億元，較去年同月成長8.3％；累積前2月稅收2004億元，較去年同期成長44億元或2.3％。

財政部統計處處長蔡美娜表示，與去年同期相比，單2月稅收，以綜所稅增加43億元、證交稅增加23億元、土增稅增加21億元，贈與稅增加11億元較多，但遺產稅則減少37億元，貨物稅減少19億元。

累計前2月稅收表現，以綜所稅增加57億元，土增稅增加37億元，贈與稅增加10億元，惟遺產稅減少38億元、貨物稅減少22億元，關稅減少15億元。