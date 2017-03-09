連2貶 新台幣爆量貶破31元大關
2017-03-09 16:04
〔記者盧冠誠／台北報導〕新台幣匯率今天開低走低，再度貶破31元大關，終場重貶1.55角，以31.02元兌1美元作收，連續第二個交易日收貶，台北外匯經紀公司成交量放大至10.29億美元。
外匯交易員表示，加權指數下跌近1％，外資賣超台股逾百億元，並把部分資金匯出，加上韓元等主要亞洲貨幣比現疲弱，皆成為新台幣重貶的重要因素之一。
新台幣今以30.979元開出，最高30.920元、最低31.048元，終場收31.020元。
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