華碩2月營收年減10％ 法人：3月將有較大幅度成長

2017-03-09 15:39

〔記者卓怡君／台北報導〕華碩（2357）公告2月集團營收318億元，月增2%，年減10%，2月品牌營收286億元，月增2%，年減13%，法人預估，華碩第一季品牌營收約介於950-1000億元之間，預期3月份營收將有較大幅度的成長。

華碩表示，未來營運方向將持穩經營傳統掀蓋式筆記型電腦機種的市場，並加速投入擴展新形態筆電的市場，例如電競筆電、超輕薄筆電等，至於在銷售區域上亦會審慎規劃，慎選重點經營市場，期能持續改善經營體質，並在主力市場中持續長期獲利。