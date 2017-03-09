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三大法人賣超117億 外資賣超106億

台股集中市場三大法人同步賣超，合計賣超新台幣117.55億元。（資料照，記者羅沛德攝）

2017-03-09  15:08

〔即時新聞／綜合報導〕台股集中市場三大法人同步賣超，合計賣超新台幣117.55億元。

外資今天賣超106.14億元，投信賣超3.8億元，自營商賣超7.61億元。

台股今天大跌94.84點，收在9658.61點，成交值新台幣885.57億元。

106年03月09日 三大法人買賣金額統計表（元）
單位名稱 買進金額 賣出金額 買賣差額
自營商（自行買賣） 1,115,779,640 1,262,317,620 -146,537,980
自營商（避險） 3,840,585,430 4,455,282,508 -614,697,078
投信 860,079,400 1,240,221,299 -380,141,899
外資及陸資 20,197,630,185 30,812,245,154 -10,614,614,969
合計 26,014,074,655 37,770,066,581 -11,755,991,926

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