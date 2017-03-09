謝金河：台股站萬點 得靠外資
2017-03-09 14:55
［記者吳佳蓉／台北報導］評台股走勢，財信傳媒董事長謝金河表示，未來怎麼走，沒有標準答案，2月股市榮景，基本上是過去外逃的資金回流造成．該回來的已回來，在沒有新資金動能情況下，股票不易大漲，要大漲得靠外資。
謝金河指出，2月農曆年後，不少資金回流台灣，激勵股市榮景，但隨著「該回來的資金都回來了，」現在資金回流速度變慢，新台幣因而回貶，台股也下滑。未來想大漲，得靠外資，看外資偏愛的大立光、台積電、鴻海獲利有沒有辦法續創新高，沒有的話，短期不易再見萬點。
另一方面，他表示，以前資金外流太多，現在資金反轉為淨流入，台灣今年景氣也開始好轉，「過去失血很久，現在臉色變紅潤，」如何引導資金回台，是政府的重要使命。此波回流資金中，也有大戶，但是否能成功使大戶「留步」，得看五月稅改，是否能成功留住大戶的心。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
- 好萌！中鋼股東會 今年送這個紀念品...
- 「外資圈第一美女」涉漢微科內線 邱慧平500萬交保 限制出境
- 證券行情表、證券表格
- 紅馬-KY 2月營收年增38.3％ 創歷史同期新高
- 一例一休最大問題 柯文哲︰政府管太多
網友回應
熱門新聞
- 經典賽》中職4割男威震老美 賽揚強投：這數據太狂！
- 經典賽》驚！ 美國首戰輸給大聯盟爐主
- 換上倪仔剋左 情蒐腫了
- 假裝女生介紹外拍 攝狼誆小模上床
- 9下消失的出局數 殺傷力大
- 路燈日夜顛倒 台電澎湖區處允改善
- 去WHA講「台灣」？ 衛福部長：那是總統權責
- 洪授證黨團幹部 八委員長僅來三人
- 腥聞纏身切財源 陳艾琳斷開潮牌事業離定了
- 經典賽》這個調度沒做功課？網友痛批500萬情蒐花到哪
- 保證「警察抓不到」？ 日AV女優一炮喊到75K
- 全國最美校樹 嘉興國小百歲「雨豆爺」獲獎
- 竇智孔喜當爸 淚謝老婆送大禮
- 「冥想屋」裝置藝術揭幕 林智堅為新竹掀綠
- 大眼對小眼 回首王菲、林憶蓮不堪過往
- 台南藏金閣拍賣週六登場 推原木文昌筆特賣
- 創廟以來首次 善化東嶽殿擲出「立筊」
- 轉型正義立院交鋒 鄭麗君激動：人權為最高價值
- 台東首位綠營總幹事 掌太麻里農會
- 地下道封路填平 周邊交通恐陷黑暗期
- 春節休假不加班 台鐵初擬235人記大過
- 美大學一度傳有男子持槍闖入 疑似虛驚
- NBA Live》林書豪16分、8助攻 籃網不敵老鷹
- 女卡公車輪下 醫師路過相助仍不治
- 金韓松現身報平安 「千里馬民防」感謝4國協助
- 雷神換新造型 漢斯沃很滿意：終於不用…
- 又是1分敗 台灣輸荷淘汰！ 收拾心情 今一定要贏韓
- 肯學永遠不嫌晚 47歲退休師學書法成專家
- 郭書瑤16歲遭劈腿 2度跟「她」搶男人
- 《謠言終結站》排卵試紙不能拿來驗孕
- 川普挺新健保 共和黨保守派嗆抵制
- 大宗食品驗證 還有30家沒做
- 林初埤木棉花季 週六開鑼
- 美職》李振昌K重砲 熱身賽無失分
- 冠脂妥回收 藥局、診所全面受理換藥
- 大專教師團體 憂年改流失高教人才
- 308追思啟動「護蔣」 基隆員警徹夜站哨顧銅像
- 自由談》吳資政的眼淚
- 李翊君獲2億天價保單 要檢場給現金
- 柬埔寨少女拔牙感染食肉菌 半張臉遭侵蝕
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：謝金河：台股站萬點 得靠外資
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分