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謝金河：台股站萬點 得靠外資

2017-03-09  14:55

［記者吳佳蓉／台北報導］評台股走勢，財信傳媒董事長謝金河表示，未來怎麼走，沒有標準答案，2月股市榮景，基本上是過去外逃的資金回流造成．該回來的已回來，在沒有新資金動能情況下，股票不易大漲，要大漲得靠外資。

謝金河指出，2月農曆年後，不少資金回流台灣，激勵股市榮景，但隨著「該回來的資金都回來了，」現在資金回流速度變慢，新台幣因而回貶，台股也下滑。未來想大漲，得靠外資，看外資偏愛的大立光、台積電、鴻海獲利有沒有辦法續創新高，沒有的話，短期不易再見萬點。

另一方面，他表示，以前資金外流太多，現在資金反轉為淨流入，台灣今年景氣也開始好轉，「過去失血很久，現在臉色變紅潤，」如何引導資金回台，是政府的重要使命。此波回流資金中，也有大戶，但是否能成功使大戶「留步」，得看五月稅改，是否能成功留住大戶的心。

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  • 財信傳媒董事長謝金河今出席「新南向GO! 金融助攻 躍進南向金鑰論壇」。（記者吳佳蓉攝）

    財信傳媒董事長謝金河今出席「新南向GO! 金融助攻 躍進南向金鑰論壇」。（記者吳佳蓉攝）

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