台幣重貶 台股收跌近百點 傳産全黑
2017-03-09 14:14
〔記者羅倩宜／台北報導〕台幣午盤貶逾1.45角，跌破31元兑一美元大關。台幣重貶引發外資出走疑慮，帶動今日台股大盤挫低94.84點，收在9658點，成交量885億，較農曆年後逾千億成交量明顯萎縮。塑化、造紙、鋼鐵等原物料類股均出現回測。權值股台積（2330）、鴻海（2317）同步下挫，僅股王大立光（3008）逆勢獨強。
美國聯準會下周即將公佈是否升息，由於非農就業等經濟數據，都出現進一步改善，市場猜測升息機率增加，將引發資金回流美國，也影響台股表現。今日大盤開低走低，早盤一度大跌逾百點，午盤後稍有拉回，但收盤仍下挫逾94點。
過去1個月保持強勢的傳産族群，今日均修正下挫；造紙的寶隆（1906）、榮成（1909）、華紙（1905）出現日K連黑。鋼鐵的中鋼（2002）、東和鋼鐵（2006）、豐興（2015）均走低。國際原油下挫，則導致塑化類股全黑，其中台塑四寶跌幅在1-2％。
國發會景氣燈號連續出現綠燈，近期可望轉為紅黃燈，反映經濟止穩向上；面對今日台股下挫，金管會主委李瑞倉喊話，國內各項數據均有改善，要市場對台股有信心，尤其開放當沖降税後，可促進量能升溫。
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