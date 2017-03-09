| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
經典賽》以色列9投車輪戰 擊敗荷蘭全勝晉級 鴻邦世界花園 橫掃新莊賣翻了！
 首頁 > 財經

台幣重貶 台股收跌近百點 傳産全黑

2017-03-09  14:14

〔記者羅倩宜／台北報導〕台幣午盤貶逾1.45角，跌破31元兑一美元大關。台幣重貶引發外資出走疑慮，帶動今日台股大盤挫低94.84點，收在9658點，成交量885億，較農曆年後逾千億成交量明顯萎縮。塑化、造紙、鋼鐵等原物料類股均出現回測。權值股台積（2330）、鴻海（2317）同步下挫，僅股王大立光（3008）逆勢獨強。

美國聯準會下周即將公佈是否升息，由於非農就業等經濟數據，都出現進一步改善，市場猜測升息機率增加，將引發資金回流美國，也影響台股表現。今日大盤開低走低，早盤一度大跌逾百點，午盤後稍有拉回，但收盤仍下挫逾94點。

過去1個月保持強勢的傳産族群，今日均修正下挫；造紙的寶隆（1906）、榮成（1909）、華紙（1905）出現日K連黑。鋼鐵的中鋼（2002）、東和鋼鐵（2006）、豐興（2015）均走低。國際原油下挫，則導致塑化類股全黑，其中台塑四寶跌幅在1-2％。

國發會景氣燈號連續出現綠燈，近期可望轉為紅黃燈，反映經濟止穩向上；面對今日台股下挫，金管會主委李瑞倉喊話，國內各項數據均有改善，要市場對台股有信心，尤其開放當沖降税後，可促進量能升溫。

廣告
  • 台幣午盤重貶1.45角，跌破31元兑一美元大關，引發外資出走疑慮，帶動今日台股大盤挫低94.84點，收在9658點，成交量885億明顯萎縮。（資料照，記者王孟倫攝）

    台幣午盤重貶1.45角，跌破31元兑一美元大關，引發外資出走疑慮，帶動今日台股大盤挫低94.84點，收在9658點，成交量885億明顯萎縮。（資料照，記者王孟倫攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 傳產 台幣 台股 外資 大盤 景氣 股市
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當✤果香蜜汁排骨
電鍋菜✤南瓜鯛魚捲
傳統甜食✤芝麻糕
這樣切洋蔥不流淚！
轉寄

標題：台幣重貶 台股收跌近百點 傳産全黑


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月9日‧星期四‧丁酉年二月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.