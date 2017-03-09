當沖降稅 金管會:台股成交量可望增250億元

2017-03-09 13:56

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會積極推動調降當沖交易稅，時代力量立委黃國昌詢問，降稅後，實際效益為何？金管會今天表示，若當沖降稅上路後，對台股成交量將有相當助益，根據評估，集中市場日均量可望增加160億元、櫃買增加90億元，合計為250億元。

金管會已提出調降當沖交易稅之修正案，要將目前的稅率的千分之3降至千分之1.5，本案已獲行政院通過，預計本會期送到立法院審查。

對此，黃國昌質詢指出，目前當沖在股市量能的比例約10%，金管會目前推動當沖降稅，政策目的是想增加當沖交易量？還是非當沖的交易量？金管會是否有評估，可能效益為何？

金管會主委李瑞倉表示，降交易稅後，希望當沖交易比重可從原本的10%提高到20％，先試行一年，若有助交易量能活絡，將再延長。

在效益方面，證期局局長王詠心回應說，當沖降稅後，集中市場當沖比率可望由10％提高到15％，櫃買市場則由15％提高到22.5％，因此，整體市場交易量增加250億元。