當沖降稅 金管會:台股成交量可望增250億元
2017-03-09 13:56
〔記者王孟倫／台北報導〕金管會積極推動調降當沖交易稅，時代力量立委黃國昌詢問，降稅後，實際效益為何？金管會今天表示，若當沖降稅上路後，對台股成交量將有相當助益，根據評估，集中市場日均量可望增加160億元、櫃買增加90億元，合計為250億元。
金管會已提出調降當沖交易稅之修正案，要將目前的稅率的千分之3降至千分之1.5，本案已獲行政院通過，預計本會期送到立法院審查。
對此，黃國昌質詢指出，目前當沖在股市量能的比例約10%，金管會目前推動當沖降稅，政策目的是想增加當沖交易量？還是非當沖的交易量？金管會是否有評估，可能效益為何？
金管會主委李瑞倉表示，降交易稅後，希望當沖交易比重可從原本的10%提高到20％，先試行一年，若有助交易量能活絡，將再延長。
在效益方面，證期局局長王詠心回應說，當沖降稅後，集中市場當沖比率可望由10％提高到15％，櫃買市場則由15％提高到22.5％，因此，整體市場交易量增加250億元。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
- 好萌！中鋼股東會 今年送這個紀念品...
- 「外資圈第一美女」涉漢微科內線 邱慧平500萬交保 限制出境
- 證券行情表、證券表格
- 紅馬-KY 2月營收年增38.3％ 創歷史同期新高
- 一例一休最大問題 柯文哲︰政府管太多
網友回應
熱門新聞
- 經典賽》中職4割男威震老美 賽揚強投：這數據太狂！
- 經典賽》驚！ 美國首戰輸給大聯盟爐主
- 換上倪仔剋左 情蒐腫了
- 假裝女生介紹外拍 攝狼誆小模上床
- 9下消失的出局數 殺傷力大
- 路燈日夜顛倒 台電澎湖區處允改善
- 去WHA講「台灣」？ 衛福部長：那是總統權責
- 洪授證黨團幹部 八委員長僅來三人
- 腥聞纏身切財源 陳艾琳斷開潮牌事業離定了
- 經典賽》這個調度沒做功課？網友痛批500萬情蒐花到哪
- 保證「警察抓不到」？ 日AV女優一炮喊到75K
- 全國最美校樹 嘉興國小百歲「雨豆爺」獲獎
- 竇智孔喜當爸 淚謝老婆送大禮
- 「冥想屋」裝置藝術揭幕 林智堅為新竹掀綠
- 大眼對小眼 回首王菲、林憶蓮不堪過往
- 台南藏金閣拍賣週六登場 推原木文昌筆特賣
- 創廟以來首次 善化東嶽殿擲出「立筊」
- 轉型正義立院交鋒 鄭麗君激動：人權為最高價值
- 台東首位綠營總幹事 掌太麻里農會
- 地下道封路填平 周邊交通恐陷黑暗期
- 春節休假不加班 台鐵初擬235人記大過
- 美大學一度傳有男子持槍闖入 疑似虛驚
- NBA Live》林書豪16分、8助攻 籃網不敵老鷹
- 女卡公車輪下 醫師路過相助仍不治
- 金韓松現身報平安 「千里馬民防」感謝4國協助
- 雷神換新造型 漢斯沃很滿意：終於不用…
- 又是1分敗 台灣輸荷淘汰！ 收拾心情 今一定要贏韓
- 肯學永遠不嫌晚 47歲退休師學書法成專家
- 郭書瑤16歲遭劈腿 2度跟「她」搶男人
- 《謠言終結站》排卵試紙不能拿來驗孕
- 川普挺新健保 共和黨保守派嗆抵制
- 大宗食品驗證 還有30家沒做
- 林初埤木棉花季 週六開鑼
- 美職》李振昌K重砲 熱身賽無失分
- 冠脂妥回收 藥局、診所全面受理換藥
- 大專教師團體 憂年改流失高教人才
- 308追思啟動「護蔣」 基隆員警徹夜站哨顧銅像
- 自由談》吳資政的眼淚
- 李翊君獲2億天價保單 要檢場給現金
- 柬埔寨少女拔牙感染食肉菌 半張臉遭侵蝕
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：當沖降稅 金管會:台股成交量可望增250億元
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分