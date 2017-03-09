東芝花落誰家？ 傳鴻海欲攜手韓SK海力士競標

外媒報導，鴻海接洽了韓國SK海力士，欲取得東芝半導體股權。（資料照，記者卓怡君攝）

2017-03-09 13:44

〔即時新聞／綜合報導〕東芝半導體招標吸引諸多國際大廠目光，日前媒體傳出鴻海與台積電可能組成聯盟參與競標。今天外媒報導，鴻海接洽了韓國SK海力士，欲取得東芝半導體股權。

先前媒體報導，台積電與鴻海就共同競標東芝半導體部門一案，簽立保密條款，鴻海董事長郭台銘上週以「有信心、有誠意」積極表態，至於台積電董事長張忠謀則以「我們正在觀察中」回應。

今天《路透》引用《日經新聞》報導指出，據SK集團高層透露，鴻海已接洽韓國晶片生產商SK海力士，尋求聯合競購東芝股權。報導指出，對此消息，東芝、鴻海、SK海力士均未發表回應。