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儒鴻2月營收年減兩成 股價失守300元大關

2017-03-09  12:59

〔記者陳柔蓁／台北報導〕紡織股王儒鴻（1476）2月營收14.28億元，年減21.3％，是近3年以來新低，累計今年前兩月營收較去年同期下滑10.9％。

今日儒鴻股價開低，開盤就失守300元大關，帶弱整體紡織股表現跌1.26％。

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  • 今日儒鴻股價開低，開盤就失守300元大關。（圖擷自Google報價）

    今日儒鴻股價開低，開盤就失守300元大關。（圖擷自Google報價）

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