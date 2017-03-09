櫃買中心主秘懸缺1年 交易部經理柯福榮升任

2017-03-09 12:56

〔記者陳柔蓁／台北報導〕櫃買中心發布最新一波人事調動名單，懸缺一年的主任秘書一職，由原交易部經理柯福榮升任。柯福榮表示，「因為各部門的公文都會到主秘這邊，各方面的情況都要了解，自己要做到關心同仁的身心情況、幫長官分擔任務，因此期許自己發揮承上啟下功能，讓櫃買這個大家庭維持向心力。」

柯福榮的職涯圍繞在資本市場，擁有勤業眾信會計師、證交所稽核副理、櫃買中心上櫃監理部、交易部經理等資歷，證券的發行、交易、監視都有涉獵。

這次的人事發布是去年底就任的櫃買董事長陳永誠，繼任命總座蘇郁卿後發布的第二波人事命令，由於陳永誠沒有帶舊部屬來，對櫃買人事的調度備受關注。其餘更新名單有：新創發展部經理由原上櫃審查部經理陳麗清平調、交易部經理由原新創發展部經理林家生平調、原內部稽核小組組長林佩姻升任審查部副理、原債券部組長蔡宛玲升任副理、原上櫃監理部組長徐彬豪升任該部副理、原審查部副理李淑暖升任該部經理等。