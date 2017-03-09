中國擬開放「台商銀行」 八大行庫齊聲說沒意願
2017-03-09 12:26
是否考慮與台商合作，在中國投資設立「台商銀行」，公股八大行庫負責人在立法院齊聲回答沒意願。（記者王孟倫攝）
〔記者王孟倫／台北報導〕針對中國擬開放讓台商在中國設立銀行，立委賴士葆今天在立院財委會詢問公股行庫，是否有意願與台商合作、在中國設置「台商銀行」，但八大行庫負責人齊聲表達沒意願，或無此規劃。
中國國台辦主任張志軍日前出席台商春節聯誼會，對台商釋利多，承諾將開放台商設立民間銀行。
金管會主委李瑞倉今天赴立法院備詢，賴士葆詢問，最近中國釋出將開放「台商銀行」，未來與台資銀行的競合如何？「台商銀行」的資金來源及金管會對此如何因應？
李瑞倉回應，若台商產業在中國用自己的資金，去成立「台商銀行」，而非國內銀行前往投資，那就不必經過金管會同意或申請，我們管不到，但需要經濟部核准。
不過，李瑞倉強調，如果有台商邀請本國銀行共同參與投資來設立「台商銀行」，這就屬於參股性質，必須經過金管會核准。
賴士葆認為，現在兩岸關係急凍，「台商銀行」是我國金融業布局中國市場的新機會，他請今天列席的八大行庫，包括︰台銀、兆豐銀、華南銀、合庫與第一銀等負責人回應，未來是否考慮與台商合作、在中國參與成立「台商銀行」？
八大行庫負責人一一回答，沒有意願或相關考量，主要原因是在中國市場是以設置分行或支行為主，就算要投資，也要百分之百持股，不會考慮與台商結合成立「台商銀行」。
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