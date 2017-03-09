富邦媒加速東協布局 馬來西亞Q4開台
2017-03-09 11:56
〔記者卓怡君／台北報導〕富邦媒（8454）在泰國經營有成，最近宣布攜手馬來西亞Pavilion集團進軍當地電視與網路購物市場，富邦媒總經理林啟峰表示，馬來西亞電視購物將於第4季營運，未來表現可與泰國比美，東南亞國家潛力極大，菲律賓、越南也正在洽談，未來不排除以併購的方式，加速東協國家發展腳步。
富邦媒網路購物業務成長亮眼，去年首創雙11、雙12跨屏串聯直播晚會，短短90分鐘的直播節目總觀看人次均突破百萬，並創下單一商品產值較平日成長18倍、新會員數較平日成長3倍的亮眼成績，由於網路購物市場持續擴張，富邦媒今年營運可望再向上成長。
除了台灣市場，富邦媒海外布局也有斬獲，在泰國的TVD momo已是當地第二大電視購物業者，正研擬股票掛牌，投資中國北京環球國廣媒體科技，為中國前5大電視購物業者，今年海外業務將新增馬來西亞，林啟峰指出，第4季電視購物開台營運後，緊接著一年後再往網路購物發展。
林啟峰表示，今年將持續導入時尚、化妝品、家用相關新品牌，正在興建的自動化物流中心預計在第3季啟用，第4季起開始顯現成效，明年將有出色表現。
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