建案吹起讓利風 北市建案讓利15％為基本門檻

2017-03-09 11:52

〔記者徐義平／台北報導〕北市建案讓利促成交風潮愈來愈明顯，根據《住展》統計，目前能夠成交的建案，讓利幅度至少15％，而且有愈來愈多建商接受「投降輸一半」，加入讓利行列，不過，即便買氣逐步回溫，但顯示北台灣新建案市況的住展風向球，則仍處谷底衰退的藍燈訊號。

《住展》雜誌企研室經理何世昌指出，由於前2年北市市況太過低迷，多數建案無法成功突圍，自去年底至今年初以來，逐漸有業者思考「投降輸一半」的可行性，願意進一步讓利以提振銷售；尤其是農曆年節之後，讓利風氣更盛，成交因而出量，再加上其他縣市年後市況較1月來好，一舉推升看屋與來人組數等2項指標分數。

不過，此波北市市中心買氣回神，不禁讓人勾想2009年下半年資金鮭魚回流、狂掃北市房地產物件的記憶，但買盤本質卻稍有不同。2009年當時資金是追價搶貨，但這一波北市市中心成交熱絡的建案，反而是以讓利來達到成交目的。

2月住展風向球總分為28.2分，較1月增加2.6分，對應燈號仍為藍燈，已連續2個月亮藍燈。6項指標中以預售推案、來客組數與成交組數增加較多。住展雜誌企研室經理何世昌表示，來客與成交組數上揚主要受惠於北市市況回溫，尤其是市中心最為顯著。雖然2月仍亮藍燈，但整體市況已比去年同期來得好。

何世昌分析，雖然其他縣市來人與成交增長沒有北市如此顯著，但讓人驚豔的是新來客比例持續往上攀升、較年前增逾一成以上，回籠客比重出現減少跡象，意味著建案不必一而再的狂call舊客戶。客戶池的擴大，一方面來自於廣告量提升，吸引到新客戶出門看屋，另一方面亦透露出買方也不耐久候，忍了幾年後，已萌生看屋詢價的意願。惟新來客能否成交，關鍵還是卡在是不是有滿意的價格；如果買、賣雙方價格認知差距持續縮小，市況會再更好，3月風向球分數可望再往上升。