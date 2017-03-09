李瑞倉：不應該以公益之名 行私利之實

2017-03-09 11:45

〔記者王孟倫／台北報導〕宏達電董事長王雪紅被爆捐助成立公益信託基金，但僅有少部分投入，被質疑是「假公益」；對此，金管會主委李瑞倉今天受訪表示，不評論個案，若有公益之名，行私利之實，「這是不應該的做法」。

有媒體報導，由王雪紅捐助成立的三個公益信託基金，市值高達230億元，但7年來（2009至2015年）竟僅投入6480萬元做公益，引起外界質疑，「以公益之名，行私利之實」。

李瑞倉今天赴立法院財委會備詢。針對上述問題，李瑞倉回應，公益基金資金應運用在公益上，且應符合合理的比例原則，他不方便評論個案，但若有以公益之名，行私利之實，這是很不應該的。

李瑞倉強調，有關公益信託基金問題，現在大家已經注意到這問題，大家應該一起來面對解決。

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