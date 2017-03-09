股匯雙殺 新台幣早盤貶向31元大關

2017-03-09 11:20

〔記者盧冠誠／台北報導〕台灣金融市場早盤上演股、匯雙殺格局，加權指數盤中跌幅超過1％，新台幣匯率上午也重貶逾1角，並再度貶向31元大關。

新台幣昨以30.865元兌1美元作收，終場是否重現「31」字頭，取決於市場供需兩方力道強弱。

外匯交易員表示，在韓元、人民幣走弱的引領下，新台幣跟進走貶，但在31元大關之上，出口商拋匯意願大增，預料短線恐在附近來回整理，消化廠商的潛在美元賣壓。