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股匯雙殺 新台幣早盤貶向31元大關 南部水情吃緊 水利署：320高雄擬第一階限水 執行白沙屯媽祖勤務 警官突心肌梗塞急救中
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股匯雙殺 新台幣早盤貶向31元大關

2017-03-09  11:20

〔記者盧冠誠／台北報導〕台灣金融市場早盤上演股、匯雙殺格局，加權指數盤中跌幅超過1％，新台幣匯率上午也重貶逾1角，並再度貶向31元大關。

新台幣昨以30.865元兌1美元作收，終場是否重現「31」字頭，取決於市場供需兩方力道強弱。

外匯交易員表示，在韓元、人民幣走弱的引領下，新台幣跟進走貶，但在31元大關之上，出口商拋匯意願大增，預料短線恐在附近來回整理，消化廠商的潛在美元賣壓。

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  • 新台幣匯率上午重貶逾1角，再度貶向31元大關。（資料照，記者李靚慧攝）

    新台幣匯率上午重貶逾1角，再度貶向31元大關。（資料照，記者李靚慧攝）

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