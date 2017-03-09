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風水輪流轉中小型股飆贏權值股 投信：中小型股行情有機會到第2季

2017-03-09  10:54

〔記者張慧雯／台北報導〕去年台股由權值股領軍，但風水輪流轉，今年中小型股的表現明顯優於加權指數，也連帶拉抬了中小型基金績效。中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，中小股評價尚低，在2016年報出爐前仍有作夢空間，中小股行情有機會延續到第2季。

觀察國內股票型基金今年來到3月6日的平均績效，科技類與中小型以6.95％及6.06％分居冠亞軍，但若是對應於去年的表現來看，中小型至今的平均績效仍高於去年的3.97％，是唯一今年來的表現已經超過去年的國內股票型基金。

周俊宏說，去年盤面主流集中在權值股，中小型股則受到獲利不理想的拖累，但今年開始，中小型股出現落後補漲態勢，成為盤面焦點。雖然第一季多是產業淡季，但向來存著季節性作夢行情，只要經濟成長動能趨穩、大盤走升態勢不變，股性活潑的中小型股極具表現空間。

周俊宏也認為，今年經濟成長態勢與去年相反，低基期效應加持，上半年成長動能較強，不排除大盤指數會再進一步走高，若指數出現修正，低點僅在月季線之間盤桓。至於市場近期關注美國聯準會舉動，在升息預期攀高下，資金淨流出的機率較大，外資著墨較多的個股恐面臨賣超壓力，受內資青睞的中小型股可視為布局重點。

他指出，台股行情持續樂觀，投資操作上可挑選高殖利率中小型股進行操作。電子可挑選手機供應鏈、記憶體相關、半導體耗材及設備等。傳產可以選擇原物料、航運、工具機、資產營建及金融保險等。

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  • 今年以來台股中小型股票型基金表現優於權值股。（記者張慧雯攝）

    今年以來台股中小型股票型基金表現優於權值股。（記者張慧雯攝）

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