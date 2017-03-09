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景氣持續復甦 龔明鑫：上半年有機會看到黃紅燈

2017-03-09  10:52

〔記者陳梅英／台北報導〕國發會副主委龔明鑫今（9）日於立法院表示，景氣燈號已連續7個月亮出代表「穩定」 的綠燈，上半年應該可看到景氣燈號轉入象徵轉趨熱絡的的黃紅燈。

國發會日前公布1月景氣對策信號為綠燈，連續第7個月呈現代表景氣「穩定」的綠燈。其中，綜合判斷分數為29分，僅差3分就到達黃紅燈門檻。

龔明鑫表示，目前觀察到訂單、製造業採購經理人指數（PMI），都比先前預估樂觀，將支撐未來幾個月呈現比較好的發展。由於目前分數已接近黃紅燈，有可能在最近的時間點看到亮出黃紅燈。

此外，外電報導美國聯準會（Fed）今年可能升息3次、甚至更多，對台灣將造成什麼影響？龔明鑫表示，若升息3次，就在預期中，影響較小，但超過3次或連兩次都不到，衝擊就會比較大。

龔明鑫分析，若超過3次，極有可能是美國通貨膨脹大，才會積極增加升息次數，會讓國際資金有大幅波動，另一種情況是，若因為美國經濟情況不好，升息連兩次都不到，這樣也不好。

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  • 國發會副主委龔明鑫表示，景氣燈號已連續7個月亮出代表「穩定」 的綠燈，上半年應該可看到象徵轉趨熱絡的的黃紅燈。（資料照，記者王孟倫攝）

    國發會副主委龔明鑫表示，景氣燈號已連續7個月亮出代表「穩定」 的綠燈，上半年應該可看到象徵轉趨熱絡的的黃紅燈。（資料照，記者王孟倫攝）

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