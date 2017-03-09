景氣持續復甦 龔明鑫：上半年有機會看到黃紅燈
2017-03-09 10:52
〔記者陳梅英／台北報導〕國發會副主委龔明鑫今（9）日於立法院表示，景氣燈號已連續7個月亮出代表「穩定」 的綠燈，上半年應該可看到景氣燈號轉入象徵轉趨熱絡的的黃紅燈。
國發會日前公布1月景氣對策信號為綠燈，連續第7個月呈現代表景氣「穩定」的綠燈。其中，綜合判斷分數為29分，僅差3分就到達黃紅燈門檻。
龔明鑫表示，目前觀察到訂單、製造業採購經理人指數（PMI），都比先前預估樂觀，將支撐未來幾個月呈現比較好的發展。由於目前分數已接近黃紅燈，有可能在最近的時間點看到亮出黃紅燈。
此外，外電報導美國聯準會（Fed）今年可能升息3次、甚至更多，對台灣將造成什麼影響？龔明鑫表示，若升息3次，就在預期中，影響較小，但超過3次或連兩次都不到，衝擊就會比較大。
龔明鑫分析，若超過3次，極有可能是美國通貨膨脹大，才會積極增加升息次數，會讓國際資金有大幅波動，另一種情況是，若因為美國經濟情況不好，升息連兩次都不到，這樣也不好。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
- 好萌！中鋼股東會 今年送這個紀念品...
- 「外資圈第一美女」涉漢微科內線 邱慧平500萬交保 限制出境
- 證券行情表、證券表格
- 風水輪流轉中小型股飆贏權值股 投信：中小型股行情有機會到第2季
- OECD︰明年全球經濟成長率3.6%
財經‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 經典賽》中職4割男威震老美 賽揚強投：這數據太狂！
- 經典賽》這個調度沒做功課？網友痛批500萬情蒐花到哪
- 地下室苦練 新進國小棒球隊出頭天
- 90歲仍神采奕奕 英國女王「皇室菜單」揭密
- 「賜哥」詐團被空降特警瓦解 4人收押
- 自由談》吳資政的眼淚
- 白天氣溫回升 鋒面生成北部、東北部有雨
- 前驅鋼砲頂尖之作
- 北梅新社區平價宅 年底前讓售
- 保證「警察抓不到」？ 日AV女優一炮喊到75K
- OL擁雙重人格 惡同事喚醒那個「她」趁機性侵
- 想分手？ 歐盟喊英國讓中國貨逃稅 先繳650億
- 大宗食品驗證 還有30家沒做
- 中資老虎證券 非法登台攬客
- 南區就博會逾1.6萬個工作 12日成大登場
- 和欣客運台中到台南 15日起漲70元
- 雷神換新造型 漢斯沃很滿意：終於不用…
- 婦聯會批轉型正義 立委斥：抗拒還原真相
- 基隆千人以上大型活動 未來須報備
- 張志豪引領「轟」狂 對得起球迷
- 她試穿這件毛衣 讓網友都跪了...
- 王金平下月訪星 將會副總理
- IS要崩解了？傳領袖逃到沙漠村落躲藏
- 王瞳二訪宮城 感動台日相「絆」
- 借愈久費率愈高 別騎回家過夜
- 前副總統李元簇辭世 享壽94歲
- 《小檔案》神秘「千里馬民防」 脫北者救星
- 同志婚姻釋憲案 護家盟指已預設立場並遞陳情書
- 大聯盟為她改變 劉柏君獲選女傑青
- 形象加分 悠遊卡捐收益助弱勢
- 經典賽》筒香連2場開轟 日拿下澳洲
- 6歲女童騎腳踏車摔倒 手中筷子竟插進眼睛
- 女模命案》梁女遭網路霸凌 李茂生讚提告：兩萬多位金主
- 柬埔寨少女拔牙感染食肉菌 半張臉遭侵蝕
- 竹山擴及鹿谷 紫南宮包辦學雜費
- 洛杉磯市長選舉 賈西迪當選連任
- 替台灣隊打氣 小英：台灣精神就是...
- 8歲小女孩開怪手挖土 親友：把怪手當玩具玩
- 西部10縣市空氣品質差 27測站PM2.5偏高
- 三灣國小校舍停工逾半年 6班擠禮堂上課
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：景氣持續復甦 龔明鑫：上半年有機會看到黃紅燈
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分