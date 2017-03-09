美原油庫存續增 下週汽柴油可望降1到2角

美國產量持續增加，國際油價呈現下跌，依浮動油價公式估算，下週國內汽柴油價格可調降0.1到0.2元。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-03-09 10:35

〔記者林筑涵／台北報導〕由於美國產量持續增加，國際油價呈現下跌，依浮動油價公式估算，下週國內汽柴油價格可調降0.1到0.2元之間。

據了解，石油輸出國組織（OPEC）雖正執行減產措施，但美國原油庫存量已連9週上升，整體原油市場仍是供過於求，造成油價下跌，因此預估下週國內油價也將跟著調降。

截至週四，中油參考「指標原油」價格，來到每桶54.22美元，較上週54.72美元低，浮動油價公式估算，下週國內油價將會小降。

若下週汽柴油每公升調降0.2元，中油92無鉛汽油每公升24.7元，95無鉛汽油26.2元，超級柴油22.4元。不過，下週實際油價調整，仍待中油於週日中午12點公告為準。