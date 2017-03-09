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國泰金擴大南向布局 可望再下一城

2017-03-09  10:26

〔記者廖千瑩／台北報導〕國泰金今天在盤前公告，國泰世華銀與國壽取得The Bank of Nova Scotia Berhad百分百股權進行獨家議約，根據公告內容，與賣方的獨家議約將至4月30日，不過此交易案仍需取得台灣及馬來西亞相關主管機關核准。

國泰金指出，國泰世華銀行與國泰人壽共同參與The Bank of Nova Scotia的馬來西亞子行The Bank of Nova Scotia Berhad 100％股權標售案，已同意與賣方進行獨家議約至106年4月30日。

不過本交易案仍待進一步盡職調查、與賣方進行協商、取得台灣及馬來西亞相關主管機關核准、並簽署最終交易文件後，方得生效。

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  • 國泰世華銀與國壽取得The Bank of Nova Scotia Berhad 百分百股權獨家議約。（記者廖千瑩攝）

    國泰世華銀與國壽取得The Bank of Nova Scotia Berhad 百分百股權獨家議約。（記者廖千瑩攝）

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