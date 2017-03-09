紅馬-KY 2月營收年增38.3％ 創歷史同期新高

2017-03-09 09:57

〔記者王憶紅／台北報導〕紅馬-KY（2928）2月營收為4.59億元，年增38.3％，累計1-2月營收12.48億元，年增53.1％，已超越去年第一季表現。紅馬-KY今天股價表現平淡，至上午9點55分，下跌0.5元，收在67.8元。

紅馬表示，受惠日本故鄉納稅的整體滲透率持續提高，帶動原本屬於淡季的2月份合併營收達4.59億元，為歷史同期新高表現。

紅馬表示，1-2月份故鄉納稅業務占整體營收比重已達5成以上，這對公司重要性極高，除由於故鄉納稅會是今年公司的主要成長動能外，還由於該業務對公司的獲利貢獻度相當明顯。

故鄉納稅為日本特有稅制，是日本政府為活化各地方自治體財政所推廣的稅制，參與的納稅人可從原先的繳稅金額中撥出部份比例，指定捐贈予某地方自治體，獲捐贈的地方自治體則會提供當地特產品回贈納稅人，紅馬則提供從規劃地方特產、網站推廣行銷、訂單處理、配送與售後服務管理的一站式外包服務。

紅馬的故鄉納稅業務收入主要分為商品本身毛利以及手續費收入，其中手續費收入約占納稅人捐贈金額的4％，其中手續費收入可視為完全獲利，因此對公司的毛利率與整體獲利的提升有相當助益。

就第一季表現，紅馬表示，故鄉納稅在地方自治體與納稅人雙方都能得益下，已在日本快速發展，且由於日本大力推廣故鄉納稅制度僅短短兩年，在滲透率尚低下還有相當大的成長空間；此外，紅馬旗下寓教娛樂事業體的兩大娛樂設施－Redhorse Osaka摩天輪與Orbi OSAKA體驗型娛樂設施，也可望受惠於日本逐漸進入旅遊旺季帶動門票收入挹注，可望會是歷年來最旺的淡季。