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英業達2月表現優於預期 全年正面看待

2017-03-09  09:49

〔記者卓怡君／台北報導〕英業達（2356）2月合併營收優於預期，月增5.51％，年增11.0％，達319.39億元，為歷年同期次高，NB出貨較上月大增逾30％，達150萬台，3月出貨將再向上成長，但由於本季為傳統淡季，預估本季NB出貨將季減10％左右。

英業達對今年看法樂觀，預估旗下NB、手機、伺服器等各種裝置，出貨規模將突破1億台，今日股價相對抗跌。

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  • 英業達2月表現優於預期。（資料照，記者卓怡君攝）

    英業達2月表現優於預期。（資料照，記者卓怡君攝）

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