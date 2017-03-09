3/9重要財經新聞一覽
2017-03-09 09:38
自由時報財經︰單一且自住房屋稅 北市擬補助降至1％
台北市將補助減房屋稅！市長柯文哲多次指出，台北市空屋率太高，空屋持有成本太低，認為三戶內自住稅率一．二％仍過於寬鬆，主張「單一且自住」應享低稅或零稅率，建議中央修法；但據了解，財政部因「房屋稅條例」牽涉各縣市稅收，認為應由地方視需求變通。北市府擬編列預算，補助「單一且自住」屋主達到減稅效果，財政局評估，若要從一．二％降至一％，全市補助金額一年不會超過五億元。
相關新聞請見：單一且自住房屋稅 北市擬補助降至1％
蘋果日報財經︰C-HR攻台 3周接單逾1400張
跨界休旅車熱賣，TOYOTA C-HR昨正式上市，總代理和泰車（2207）總經理蘇純興表示，開放預接單以來不到1個月，已累計逾1400張訂單，由於今年配額僅2000台，預料很快就會賣光，成為品牌在台另一熱銷車款。
工商時報財經︰沉寂2年 國壽出手獵台北地
事隔2年多，國泰人壽再度出手搶台北市土地，自建商辦。國壽昨（8）日公告，以23.27億元，向力麒建設買下松江路占地307坪土地，相當於每坪758萬元，將再投入6～7億元，興建地下4層、地上18層的商用辦公大樓出租，估年化報酬率3％以上。
中國時報財經︰竹科搶水 科技部：石門水庫調撥
今年水情吃緊，立委指竹科大廠搶水，水車價格飆漲10倍，光台積電就訂了100輛，科學園區佔我GDP高達14％，若因缺水減產恐衝擊經濟，要求政府提對策。科技部長陳良基昨坦言，竹科用水有可能出現問題，若情況持續惡化，將從石門水庫調撥供應。
經濟日報財經︰竹科搶水 預防二階限水
經濟部今（9）日將召開今年第一次旱災緊急應變小組會議，檢討各大水庫的供水情況。立委透露，廠商擔心供應竹科的寶山水庫進入二階限水，竹科廠商急訂水車備戰，半導體大廠台積電就訂了百輛水車備急。
星島日報財經︰美高域每手袋五千 膺十年新股賺錢王
在無全配售、無分貨集中之下，主板上市的美高域（1985）昨日首天掛牌便爆升逾1.7倍，每手大賺5080元，一舉摘下近10年的新股「賺錢王」及「升幅王」。
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