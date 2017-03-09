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jpp-KY今上櫃轉上市 營收可望雙位數成長

2017-03-09  09:40

〔記者王憶紅／台北報導〕航太概念股的jpp-KY經寶精密（5284），今日將從上櫃轉上市，jpp總經理鍾國松表示，jpp客戶多為國際級大廠，具有在資本市場主版掛牌的需求。

jpp目前營收中以通訊類產品最多，占比37.43％，其次為航太，去年佔比約21％，今年可望提高到22％。鍾國松指出，jpp在航太領域，已從航電進入到結構件，在已投入航太領域下，航太領域可說是jpp未來主軸，預期未來5年，航太比例會佔很高，畢竟，jpp立足航太，放眼醫療。

法人則指出，jpp今年新增公用工程客戶，以及A320、A350出貨帶動下，預估今年營收可望年增二位數，每股獲利可望上看5元。經寶精密去年營收11.9億元、年減1.3％，法人估，每股獲利約介於4到4.2元。

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  • 航太概念股的jpp-KY經寶精密（5284），今日從上櫃轉上市。（記者王憶紅翻攝雅虎股市）

    航太概念股的jpp-KY經寶精密（5284），今日從上櫃轉上市。（記者王憶紅翻攝雅虎股市）

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