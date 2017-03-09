全台最大土汙整治廠 台境預計3/28上櫃
2017-03-09 09:12
〔記者陳永吉／台北報導〕台灣最大土壤汙染整治業─台境（8476），預計3月28日上櫃，台境董事長張耿榕表示，台境土水汙染業務營業額，統計至去年底約20.8億元，概算在台灣的市占率僅8.1％，顯示還有極大成長空間。
張耿榕指出，根據土基會在2016年的調查統計資料，台灣調查後經列管為土地/地下水汙染場址共有6671件，相較於2013年的件數成長38.29％，所需經費約2512億元至4030億元，而且逐年增加，因此對業者相對有利。
台境成立於2003年，從水汙染與空氣汙染防制領域起家，後續切入土壤汙染調查與整治工程領域，主要業務包括環保專案工程與顧問服務及廢棄物處理兩大區塊，2016年占比分別為92.11％與5.45％。
張耿榕表示，環保署積極推動汙染土壤處理新制，明確規範環保業者需取得廢棄物S類代碼之管制編號，才能清運及處理汙染土壤離場或再利用業務，台境2014年投資的新化土壤復育廠，預計可於今年第1季取得S類代碼「個案再利用申請許可」，深化台境在土汙整治服務垂直整合上的整體綜效，結合關廟土資場土方資源再利用管道，打造出符合循環經濟效益的汙染土壤離場最佳解決方案。
受惠於政府加強環保政策規範與土壤汙染整治趨勢，帶動台境環保專案工程及顧問事業在去年呈營運倍增表現，2016年營收達8.59億元，稅後淨利為0.45億元，分別較2015年成長76.65％、45.94％，每股稅後盈餘為1.59元。
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